Саратовским вузам рекомендовали перевести студентов на дистанционное обучение

15 Март 2020 2020-03-15T20:38:44+03:00

Не позднее среды на сайте Минобрнауки будет опубликован перечень онлайн-курсов

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Студенты саратовских вузов могут перейти на дистанционное обучение с завтрашнего дня, 16 марта.

Перевести обучающихся высшим учебным заведениям рекомендовало Минобрнауки. Приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В пресс-службе министерства сообщили ТАСС, что это организовано в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

Вузы должны организовать дистанционное обучение, в том числе с применением электронного обучения, а руководители учебных заведений — в особом порядке проконтролировать реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий.

- В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ, — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее было рекомендовано закрыть школы для предотвращения распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU