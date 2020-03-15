2020-03-15T20:38:44+03:00
Общество

Саратовским вузам рекомендовали перевести студентов на дистанционное обучение

Не позднее среды на сайте Минобрнауки будет опубликован перечень онлайн-курсов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Студенты саратовских вузов могут перейти на дистанционное обучение с завтрашнего дня, 16 марта.

Перевести обучающихся высшим учебным заведениям рекомендовало Минобрнауки. Приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В пресс-службе министерства сообщили ТАСС, что это организовано в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

Вузы должны организовать дистанционное обучение, в том числе с применением электронного обучения, а руководители учебных заведений — в особом порядке проконтролировать реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий.

- В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ, — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее было рекомендовано закрыть школы для предотвращения распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания мужчин разбила светильники в саратовском подъезде
Саратовским вузам рекомендовали перевести студентов на дистанционное обучение
В саратовском трамвае организовали выставку о Крыме
Под Саратовом автобус с 28 пассажирами врезался в фуру
В Балакове неизвестные выстрелили в кота из «воздушки»
Саратовцев предупреждают о мартовской гололедице
Панков: Предложение Володина оставлять транспортный налог на местах — долгожданное для муниципалитетов
В Саратове пропала 16-летняя Диана Максименко
В Хвалынске пожар уничтожил дом, гараж и машину
Волонтеры «Лиза Алерт» ждали схода льда на реке, чтобы найти погибшего Артура Шмыглёва
У жителей Елшанки до вечера отключили воду
В Саратовском районе врезалась в отбойник и сгорела Toyota Camry: погибли два человека
Прекращены поиски пропавшей в Саратовской области 17-летней девушки
В Саратове продолжат идти дождь и мокрый снег
Стали известны подробности ДТП на трассе под Ершовом
Шесть иностранцев пострадали в ДТП под Саратовом
Михаил Исаев поддержал инициативу Вячеслава Володина о транспортном налоге
В Саратове восстановили старинный дом на Шелковичной
Саратов может получить около миллиарда рублей от транспортного налога
В пятницу, 13 парень на ВАЗе сбил женщину в Саратове
Найден труп Артура Шмыглёва