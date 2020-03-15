Под Саратовом автобус с 28 пассажирами врезался в фуру

15 Март 2020 2020-03-15T15:26:40+03:00

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В Ивантеевском районе Саратовской области сегодня утром, 15 марта, случилось ДТП с участием рейсового автобуса и фуры.

- В 08:10 на 117-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград 29-летний водитель Mercedes-Benz, двигавшегося по маршруту Баку — Самара — Баку, врезался в Scania. Фурой управлял 44-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В автобусе было 28 пассажиров, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU