2020-03-15T13:42:58+03:00
Общество

Панков: Предложение Володина оставлять транспортный налог на местах — долгожданное для муниципалитетов

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» отметил, что инициатива Вячеслава Володина передать транспортный налог муниципалитетам поможет быстрее принимать решения по повышению качества дорожной сети.

- Предложение Володина передать транспортный налог муниципалитетам для них долгожданное. Если федеральные трассы в области сейчас приводятся в соответствие современным стандартам, то городские пока еще намного уступают по качеству.

После передачи крупных транспортных артерий на федеральный уровень, область экономит большие средства и может направить их на ремонт местных дорог. Но при этом, может быть, отпала и необходимость аккумулировать такие большие средства в дорожном фонде, и было бы логичней оставлять транспортный налог в муниципалитетах. Тем более местная власть хорошо знает самые проблемные участки, на ремонт и содержание которых нужно направить деньги в первую очередь. Инициатива спикера поможет сократить административную цепочку и даст возможность быстрее принимать решения по повышению качества дорожной сети. А это необходимо для удобства и безопасности жителей, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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