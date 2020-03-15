В Саратове пропала 16-летняя Диана Максименко

15 Март 2020 2020-03-15T11:47:47+03:00

Девушку никто не видел с пятницы

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В Заводском районе Саратова пропала 16-летняя Диана Максименко.

Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте», дата пропажи девушки 13 марта.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы окрашены в блонд, длинные прямые, глаза светло-карие.

Во что была одета на момент пропажи — неизвестно.

Если вы знаете местонахождение Дианы, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU