В Хвалынске пожар уничтожил дом, гараж и машину

15 Март 2020 2020-03-15T10:50:47+03:00

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В Хвалынске Саратовской области вчера, 14 марта, пожар уничтожил дом, гараж и ВАЗ-2131.

- Сигнал о возгорании в частном доме поступил в 14:27. Площадь пожара составила 90 кв. м. Никто не пострадал, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Предварительной причиной воспламенения считается несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

На тушение выезжали десять человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU