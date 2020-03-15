В Хвалынске пожар уничтожил дом, гараж и машину
Площадь возгорания составила 90 кв. м
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В Хвалынске Саратовской области вчера, 14 марта, пожар уничтожил дом, гараж и ВАЗ-2131.
- Сигнал о возгорании в частном доме поступил в 14:27. Площадь пожара составила 90 кв. м. Никто не пострадал, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Предварительной причиной воспламенения считается несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
На тушение выезжали десять человек и три единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU