При подъезде к саратовскому аэропорту врезалась в отбойник и сгорела Toyota Camry
Погибли водитель и пассажир
Фото областной ГИБДД
Изменить размер текста:
Сегодня ночью, 15 марта, на 1-м км автодороги Северный подход к аэропорту «Гагарин» — Сызрань — Саратов — Волгоград случилось смертельное ДТП.
- В 00:35 33-летний водитель Toyota Camry по пути в сторону села Шевыревка превысил скорость и врезался в отбойник. Авто опрокинулось и загорелось, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Фото областной ГИБДД
В ДТП погибли водитель и пассажир того же возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU