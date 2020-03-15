При подъезде к саратовскому аэропорту врезалась в отбойник и сгорела Toyota Camry

15 Март 2020 2020-03-15T08:36:37+03:00

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Сегодня ночью, 15 марта, на 1-м км автодороги Северный подход к аэропорту «Гагарин» — Сызрань — Саратов — Волгоград случилось смертельное ДТП.

- В 00:35 33-летний водитель Toyota Camry по пути в сторону села Шевыревка превысил скорость и врезался в отбойник. Авто опрокинулось и загорелось, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Фото областной ГИБДД

В ДТП погибли водитель и пассажир того же возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU