Стали известны подробности ДТП на трассе под Ершовом

14 Март 2020 2020-03-14T23:13:28+03:00

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В ГИБДД по Саратовской области уточнили подробности ДТП на трассе в Ершовском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, авария произошла в 17 часов.

По предварительной информации, автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 34-летнего водителя выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого сидел 35-летний мужчина.

Пострадали водитель и 34-летний пассажир «Ларгуса». Еще двум пострадавшим из этого авто – 20 и 21-летним – была оказана помощь и назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU