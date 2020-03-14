Стали известны подробности ДТП на трассе под Ершовом
Госпитализированы два человека
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В ГИБДД по Саратовской области уточнили подробности ДТП на трассе в Ершовском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, авария произошла в 17 часов.
По предварительной информации, автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 34-летнего водителя выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого сидел 35-летний мужчина.
Пострадали водитель и 34-летний пассажир «Ларгуса». Еще двум пострадавшим из этого авто – 20 и 21-летним – была оказана помощь и назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU