2020-03-14T21:46:58+03:00
Общество

Михаил Исаев поддержал инициативу Вячеслава Володина о транспортном налоге

Это позволит направлять больше средств на дороги Саратова
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев поддержал инициативу председателя Государственной думы Вячеслава Володина о передаче транспортного налога в муниципалитеты.

- Это позволит нам тратить совершенно другие по объему денежные средства на содержание улично-дорожной сети. Сейчас ремонт дорог в Саратове осуществляется преимущественно за счет участия в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из местного бюджета в силу его скудности выделяется незначительное финансирование в основном на ямочный ремонт.

По предварительным подсчетам речь идет о сумме более 1 миллиарда рублей ежегодно, именно столько транспортного налога собрал Саратов в 2019 году и направил в областной бюджет. Примерно на такую же сумму в рамках нацпроекта в прошлом году была произведена замена 800 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 96 участках улиц. Это значительный показатель, и денежные средства от транспортного налога позволили бы нам производить колоссальный объем работ ежегодно, проектировать и строить новые дороги в микрорайонах, ремонтировать путепроводы, реконструировать транспортные развязки, – заявил Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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