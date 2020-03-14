Саратов может получить около миллиарда рублей от транспортного налога

14 Март 2020 2020-03-14T21:12:20+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступил с инициативой о передаче в муниципалитеты транспортного налога.

Как сообщили в группе сторонников Володина в Instagram, по словам его помощников, он уже обсудил эту идею с губернатором Валерием Радаевым.

- Вячеслав Володин считает, что было бы правильно сейчас вернуться к теме передачи транспортного налога из областного дорожного фонда в муниципалитеты. Так как средства, которые ранее тратились на содержание и ремонт дорог, теперь переданных на федеральный уровень, высвободились и в этой связи будет справедливо деньги от транспортного налога оставлять в районах, – сообщают сторонники Володина.

Если решение будет принято, то города региона получат существенную прибавку в бюджет. Например, Саратов – около миллиарда рублей, Энгельс – более 300 млн, а Балаково – более 200 млн рублей. Средства будут направлены на ремонт городских дорог.

Володин считает, что депутаты Саратовской областной думы должны рассмотреть эту возможность при утверждении бюджета на следующий год.

Кроме того, сейчас на федеральный уровень переданы несколько важных трасс в регионе. В этом году процесс продолжится. По инициативе Вячеслава Володина, планируется передать в федеральное распоряжение дороги: Волгоград – Ровное – Энгельс – Маркс – Балаково – Пугачев – Ивантеевка – Самара, Ртищево – Аркадак – Балашов – Самойловка – Волгоград, а также дорога от федеральной трассы Сызрань – Саратов – Волгоград через Балаково к АЭС. Это составит более 500 км.

Таким образом будут сэкономлены средства областного бюджета на ремонт этих дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU