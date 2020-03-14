Вячеслав Володин: Никто не даст просто так закрыть СЭПО

14 Март 2020 2020-03-14T16:05:05+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о ситуации на заводе СЭПО в Саратове.

В интервью телеканалу ГТРК он отметил, что пути решения и возможности для сохранения конкурентоспособности есть. В качестве положительного примера он привел энгельсский завод «Тролза», на базу которого пришел инвестор и начал трудоустраивать ранее уволенных сотрудников

Также Вячеслав Володин заявил о намерении встретиться с профсоюзом и собственником СЭПО, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, ее причинах, и найти выход.

Приводим интервью полностью:

- Новость про СЭПО всколыхнула Саратов. Можно каким-то образом сохранить и помочь вот таким заводам? Или же все-таки они у нас неконкурентоспособны.

- Всегда есть место для конкурентоспособности. Если так задача ставится. А по-другому не может быть. А вот пути решения. Есть собственник предприятия. Если собственник – государство, тогда все понятно. Если собственник – область, тоже все понятно. Муниципалитет – тоже понятно. Надо ставить вопрос собственнику в лице государства и вести с ним диалог. Что будете делать для того, чтобы сохранить предприятие? Но с частником все сложнее. Когда мы говорим об авиационном заводе и говорим о заводе СЭПО, эти два предприятия 10 января 1991 года Совмином СССР были учреждены как народные предприятия. Вот откуда на самом деле корень тех проблем, которые сегодня мы пожинаем.

- То есть они принадлежали не государству, а народу.

- Государство заявило, и более того, приняты были решения признать эти предприятия народными и передать эти предприятия трудовым коллективам. Но до трудового коллектива это все не дошло. Это все ушло кому?

- В частные руки?

- В частные руки, как правило, руководителям этих предприятий.

- Ну, видимо, собственник не видит никакого развития, раз почти 1000 человек ушли.

- Ну, в этом случае, во-первых, надо сразу сказать: не получится потом на землях завода строить магазины и дома, извлекая из этого прибыль.

- А что касается СЭПО, написали обращение в Вашу общественную приемную с просьбой о помощи. Вы планируете каким-то образом в тему вникнуть, разобраться?

- Я изучаю этот вопрос. Обращение получил. Планирую встречу и с профсоюзным комитетом, который ко мне обратился, и с собственником, и с теми, кто отвечает за развитие этого предприятия. Для того, чтобы, во-первых, разобраться и понять, в чем причина, какие другие предложения по развитию предприятия. А если все это будет сводиться к закрытию, так не получится. Никто не даст просто так закрыть. И я хотел бы об этом сказать. Думайте о том, как предприятие загрузить, как предприятие развивать. А если хотите его обанкротить, есть ответственность. И не нужно здесь рассуждать. Когда у вас все хорошо, это вы молодцы, а когда у вас плохо, кто-то вам не помогает. В любом случае это значит неэффективность. Надо эти вопросы выносить для обсуждения правительством Саратовской области. Если говорить о федеральных структурах, давайте, готов помогать. Но людям необходимо сохранить работу. Вот смотрите, у нас же получилось с вами в Энгельсе.

- Да, модернизировали.

- «Тролза» попала в сложное положение, и также стали людей увольнять, сокращать производство. Но, видя эту ситуацию и понимая, что выправить с теми, кто там, не получится, пригласили в регион инвестора.

Предприятие уже новое пригласило к себе на работу тех, кто работал на «Тролзе». Относимся к территориям, в которых, несомненно, есть огромный плюс. Не у каждой территории плюс этот есть.

- Какой?

- Мы имеем в больших излишках электроэнергию, которая производится на территории Саратовской области. У нас где-то почти в четыре раза больше производится электроэнергии, чем потребляется. Сегодня во многих регионах электроэнергии дефицит, а для того, чтобы ее производить, огромные средства необходимы. Смотрите, Балаково. Именно по этой причине сейчас туда пришел инвестор, и металлургический завод, хотя и крупный, будет развиваться дальше. И уже в этом году этот инвестиционный проект стартует. В будущем количество рабочих мест плюсом должно увеличиться еще на четыре тысячи.

У нас много примеров, когда, знаете, предприятие, сложившееся за 90-е годы, с собственником, как эффективное, сейчас приходит в состояние упадка, банкротства по причине того, что тот, кто в 90-е создавал, уходит из жизни. Отцы и дети. Собственники и их наследники.

- Ну, то есть приходят дети, которые не сохраняют предприятия, которые отцы поднимали? Вы сейчас какое-то конкретное предприятие имеете в виду?

- Ну тот же Малышевский завод. Или «Нефтемаш-Сапкон». Наследник считает, что вот он просто возьмет и потянет это все. А это большая ответственность. Это знания, это опыт. Если вы владеете предприятием, готовьте тех, кто вам придет на смену.

Нам правильно было бы создавать и индустриальные парки в области, и создавать особые экономические зоны. Мы этим сейчас занимаемся. Обсуждали этот вопрос с министром промышленности и торговли Российской Федерации в отношении прихода в регион инвесторов, прихода тех, кто мог бы развернуть здесь серьезные производства.

- Ну есть такие, потенциально желающие?

- Вот решение будет акционера или компании, что они приходят в Саратов и начинают заниматься созданием производства, обязательно об этом скажем.

ИСТОЧНИК KP.RU