2020-03-14T15:36:41+03:00
Спорт

Перенесены игры «Автодора» из-за коронавируса

О новых датах будет сообщено дополнительно
Екатерина Семенова
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Отменены два матча баскетбольного клуба «Автодор».

Как сообщили в пресс-службе клуба, это связано с приостановкой сезона Единой Лиги ВТБ из-за опасности распространения коронавируса.

Ранее на 15 марты был назначен выездной матч с «Астаной» и на 22 марта – домашняя игра с «Енисеем». Их перенесли на более поздние сроки, дата пока не сообщается.

- При переносе игры приобретенные ранее билеты будут действительны. При возврате приобретенного билета вернется его полная стоимость, – отметили в клубе.

То же самое касается Единой молодежной Лиги ВТБ. Отложены домашние матчи «Автодора-2» с «Самарой-2». Перенесен «Финал Восьми» молодежного чемпионата, который должен был состояться в ледовом дворце «Кристалл» 2-4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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