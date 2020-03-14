2020-03-14T14:51:03+03:00
Общество

Жители Солнечного-2 назвали показухой работы на строительстве поликлиники к приезду губернатора

Объект должны сдать в 2020 году
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев осмотрел строительство объектов в Солнечном-2Валерий Радаев осмотрел строительство объектов в Солнечном-2
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 14 марта, посетил Солнечный-2.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он осмотрел стройплощадку поликлиники.

Планируется, что объект будет сдан в 2020 году.

Во время визита, как отмечает пресс-служба, была положительно оценена организация работ.

- Если три дня назад строители только приступили к подготовительному этапу, то сегодня на площадке началась забивка свай фундамента, – говорится в официальном релизе.

Местные жители, впрочем, высказали свою точку зрения.

- После посещения строительства новой поликлиники в Солнечном-2 Радаева или его уполномоченных лиц, сегодня в выходной день, строители буквально через двадцать минут свернули все работы и разъехались по домам. Зачем устраивать показуху, что теперь типо стройка идет чуть ли и днем и ночью, – написал анонимный автор в группе «Саратов онлайн».

В соцсетях появился пост, что рабочие быстро свернули деятельность после отъезда губернатора

В соцсетях появился пост, что рабочие быстро свернули деятельность после отъезда губернатора

ИСТОЧНИК KP.RU

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