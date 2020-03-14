2020-03-14T12:16:39+03:00
Общество

Краеведческий музей Балашова стал победителем международной выставки «Интурмаркет»

Музей завоевал победу в конкурсе путеводителей
Екатерина Семенова
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Балашовский музей стал лауреатом конкурса туристических путевдителей. Фото со страницы музея в InstagramБалашовский музей стал лауреатом конкурса туристических путевдителей. Фото со страницы музея в Instagram
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Балашовский краеведческий музей стал лауреатом международной выставки «Интурмаркет – 2020» в Москве.

Как сообщили «КП-Саратов» в учреждении, туристическая карта, разработанная в музее, стала одним из победителей конкурса путеводителей, туристских карт и smart-приложений по России.

Фото со страницы музея в Instagram

Фото со страницы музея в Instagram

С победой музей поздравила председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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