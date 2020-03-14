Краеведческий музей Балашова стал победителем международной выставки «Интурмаркет»
Музей завоевал победу в конкурсе путеводителей
Балашовский музей стал лауреатом конкурса туристических путевдителей. Фото со страницы музея в Instagram
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Балашовский краеведческий музей стал лауреатом международной выставки «Интурмаркет – 2020» в Москве.
Как сообщили «КП-Саратов» в учреждении, туристическая карта, разработанная в музее, стала одним из победителей конкурса путеводителей, туристских карт и smart-приложений по России.
Фото со страницы музея в Instagram
С победой музей поздравила председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.
ИСТОЧНИК KP.RU