2020-03-14T14:03:25+03:00
Происшествия

В горящем доме у горпарка в Саратове погиб человек

Личность устанавливается [видео]
Екатерина Семенова
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Горел дом в районе Горпарка. Фото соцсетейГорел дом в районе Горпарка. Фото соцсетей
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В центре Саратова утром 14 марта произошел пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании частного дома поступил в 10:55.

Горел дом №12 на 3-м Вакуровском проезде, возле горпарка. Здание деревянное, площадью 8 на 12 метров.

На место выезжали пять машин, специалисты МЧС справились с открытым огнем в 11:27.

В горящем доме погиб человек.

При тушении найдено тело погибшего человека. Его личность в настоящее время устанавливается.

Пожар на 3-м Вакуровском проезде в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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