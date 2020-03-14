В горящем доме у горпарка в Саратове погиб человек

14 Март 2020 2020-03-14T14:03:25+03:00

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В центре Саратова утром 14 марта произошел пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании частного дома поступил в 10:55.

Горел дом №12 на 3-м Вакуровском проезде, возле горпарка. Здание деревянное, площадью 8 на 12 метров.

На место выезжали пять машин, специалисты МЧС справились с открытым огнем в 11:27.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/766383" frameborder="0"></iframe> В горящем доме погиб человек.

При тушении найдено тело погибшего человека. Его личность в настоящее время устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/766369" frameborder="0"></iframe> Пожар на 3-м Вакуровском проезде в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU