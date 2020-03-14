В горящем доме у горпарка в Саратове погиб человек
Личность устанавливается [видео]
Горел дом в районе Горпарка. Фото соцсетей
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В центре Саратова утром 14 марта произошел пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании частного дома поступил в 10:55.
Горел дом №12 на 3-м Вакуровском проезде, возле горпарка. Здание деревянное, площадью 8 на 12 метров.
На место выезжали пять машин, специалисты МЧС справились с открытым огнем в 11:27.
В горящем доме погиб человек.
При тушении найдено тело погибшего человека. Его личность в настоящее время устанавливается.
Пожар на 3-м Вакуровском проезде в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU