Саратовец Егор Блинов прошел слепые прослушивания «Голос. Дети»
Глава Саратова Михаил Исаев поздравил школьника
Егор Блинов
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Глава Саратова Михаил Исаев поздравил Егора Блинова с участием в шоу «Голос. Дети».
- Поздравляю с ярким выступлением и желаю дальнейших успехов в конкурсе! – написал глава города на своей странице в Instagram.
Егор Блинов, ученик Лицея естественных наук и детской музыкальной школы №6, прошел слепые прослушивания с песней «Твои следы». К нему повернулся исполнитель Баста.
- Поверьте, я чувствую поддержку каждого, кто искренне болеет за меня! – поблагодарил Егор Блинов на своей странице всех поклонников.
ИСТОЧНИК KP.RU