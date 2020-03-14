Саратовец Егор Блинов прошел слепые прослушивания «Голос. Дети»

14 Март 2020 2020-03-14T09:23:51+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев поздравил Егора Блинова с участием в шоу «Голос. Дети».

- Поздравляю с ярким выступлением и желаю дальнейших успехов в конкурсе! – написал глава города на своей странице в Instagram.

Егор Блинов, ученик Лицея естественных наук и детской музыкальной школы №6, прошел слепые прослушивания с песней «Твои следы». К нему повернулся исполнитель Баста.

- Поверьте, я чувствую поддержку каждого, кто искренне болеет за меня! – поблагодарил Егор Блинов на своей странице всех поклонников.

ИСТОЧНИК KP.RU