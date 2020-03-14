В Саратове ищут директора для лицея «Звезда»
Заявки начнут принимать с 3 апреля
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В Саратове ищут директора лицея «Звезда».
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, объявлен конкурс на замещение вакантной должности.
Кандидат должен иметь высшее профессиональное образование в сфере «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или «Экономика» и не менее пяти лет проработать педагогом или руководителем.
Заявки принимаются с 3 до 8 апреля, а итоги станут известны 16 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU