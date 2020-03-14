В кафе Балакова на 8 марта обокрали мужчину
Лже-менеджер перевел с его карты 20 тыс. рублей
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В Балакове Саратовской области у 57-летнего мужчины в кафе украли 20 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено в заведении на улице Степная.
Потерпевший заявил, что утром 8 марта неизвестный, представившись менеджером, через мобильный банк перевел с его телефона 20 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. 13 марта удалось задержать подозреваемого – 26-летнего местного жителя, безработного, ранее неоднократно судимого.
ИСТОЧНИК KP.RU