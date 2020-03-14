2020-03-14T09:58:22+03:00
Происшествия

ГЖИ: У рухнувшего в Балакове балкона прогнили прутья ограждения

Оно являются собственностью хозяина квартиры
Екатерина Семенова
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Государственная жилищная инспекция Саратовской области прокомментировала ситуацию с рухнувшим балконом дома в Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, на место ЧП на Набережной Леонова, 26а выезжал инспектор, который осмотрел строение и выяснил подробности.

Оказалось, что от бетонной плиты, на которой расположен балкон, отломилось ограждение. Металлические прутья сгнили и провисли. Сама плита при этом осталась не повреждена.

- Плита входит в состав общего имущества дома, ограждения являются собственностью владельца квартиры, – подчеркнули в Госжилинспекции.

Сейчас место под опасным балконом огорожено сотрудниками УК ООО «Навигатор». Идет розыск родственников одинокого пожилого мужчины, который живет в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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