ГЖИ: У рухнувшего в Балакове балкона прогнили прутья ограждения
Государственная жилищная инспекция Саратовской области прокомментировала ситуацию с рухнувшим балконом дома в Балакове.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, на место ЧП на Набережной Леонова, 26а выезжал инспектор, который осмотрел строение и выяснил подробности.
Оказалось, что от бетонной плиты, на которой расположен балкон, отломилось ограждение. Металлические прутья сгнили и провисли. Сама плита при этом осталась не повреждена.
- Плита входит в состав общего имущества дома, ограждения являются собственностью владельца квартиры, – подчеркнули в Госжилинспекции.
Сейчас место под опасным балконом огорожено сотрудниками УК ООО «Навигатор». Идет розыск родственников одинокого пожилого мужчины, который живет в квартире.
ИСТОЧНИК KP.RU