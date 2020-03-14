В субботу в Саратовской области будет сильный дождь и мокрый снег

14 Март 2020 2020-03-14T08:01:00+03:00

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В субботу 14 марта в Саратовской области будет облачно с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют днем сильный дождь и мокрый снег.

Примечательно, что сохраняется плюсовая температура. В разных районах области столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов. А на юге – до +15 градусов.

Местами возможен туман с видимостью 500-1000 метров. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 15-17 метров в секунду при порывах.

ИСТОЧНИК KP.RU