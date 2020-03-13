2020-03-13T16:57:45+03:00
Общество

Панков: В том, что решается проблема долгостроев — огромный вклад дольщиков

Дарья Вострикова
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На очередном заседании областной рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков представители ЖСК «Возрождение» из Балакова выступили с просьбой завершить строительство объекта без доплаты с их стороны. Перед застройщиком поставлена задача найти вариант решения, который устроит людей. Депутат Государственной думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» отметил, что активность балаковцев всегда была движущей силой в решении проблем долгостроев.

- Еженедельные встречи с дольщиками помогают скоординировать действия по «дорожным картам» и судебным процессам. Да, много еще работы предстоит до того, как закроем вопрос по последнему долгострою. Но если вспомнить, какая тяжелая ситуация была два года назад, то понимаешь: рабочая группа, созданная Володиным, помогла сотням семей получить жилье или компенсации. В этом году планируется сдать еще два дома, которые курирую. ЖСК «Строитель» еще недавно стоял без движения, а сейчас работа идет. С ЖСК «Возрождение» в Балаково тоже было не все просто. И отмечу огромный вклад дольщиков в то, что ситуация решается. Они всегда стараются преодолеть разногласия, найти общую позицию и двигаться к цели. И всегда говорят откровенно о том, что считают неправильным. Это помогает вместе выйти на решение, которое устроит всех, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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