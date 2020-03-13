13 Март 2020 2020-03-13T16:55:49+03:00

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В Саратовской области ищут 17-летнюю Карину Аксянову, которая пропала в поселке Возрождение Хвалынского района 23 февраля.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», приметы девушки: рост 160 см, нормальное телосложение, темные прямые волосы длиной до середины спины, карие глаза.

Она была одета в черный удлиненный пуховик до колен, синие джинсы, черные замшевые полусапожки с опушкой, серую вязаную шапку, синий шарф-снуд.

ИСТОЧНИК KP.RU