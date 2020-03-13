2020-03-13T16:55:08+03:00
Общество

Обманутые дольщики из Балакова потребовали справедливости

Они вынуждены доплачивать за квартиры по 1,3 тыс. рублей с квадратного метра
Дарья Вострикова
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..Фото: Александр Уриевский
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Обманутые дольщики дома №3 в микрорайоне 3Г в Балакове на сегодняшнем заседании в правительстве Саратовской области попросили компенсировать застройщику, который достраивает их дом — компании Леонида Писного АО «Саратовоблжилстрой» — часть расходов. Их сегодня оплачивают дольщики.

Одна из дольщиц пояснила, что сегодня за счет компенсационного фонда ДОМ.РФ достраиваются дома, другим дольщикам выплачивают компенсации за непостроенные квартиры, причем с учетом инфляции. А в Балакове дольщики, по заключенному ранее договору доплачивает 1,3 тыс. рублей с квадратного метра застройщику, потому что тому не предусмотрено предоставление компенсационных участков.

Дом Писной строит за счет того, что ему разрешили пристроить два дополнительных подъезда, квартиры в которых он будет продавать. Дольщики считают, что таким образом им восстанавливают права лишь частично, потому что приходится доплачивать, а квартиры получать без ремонта.

Губернатор Валерий Радаев в ответ заявил, что Леонид Писной обещал построить здание без допвложений, а если что не хватает — глава Балаковского района Александр Соловьев пусть поможет.

- Слышишь, Сан Саныч, думай давай, — отреагировал на это Леонид Писной в сторону Александра Соловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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