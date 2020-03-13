В Саратове рецидивисты украли у знакомой телевизор
Сумма ущерба составила почти 8 тыс. рублей
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у безработной 34-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 10:00 до 16:00 7 марта ее знакомые после распития спиртного унесли у нее телевизор марки «Витязь» стоимостью почти 8 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались двое рецидивистов в возрасте 34 и 36 лет.
Они признались, что сдали похищенное в комиссионный магазин, на мужчин завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU