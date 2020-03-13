2020-03-13T16:51:58+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивисты украли у знакомой телевизор

Сумма ущерба составила почти 8 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у безработной 34-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 10:00 до 16:00 7 марта ее знакомые после распития спиртного унесли у нее телевизор марки «Витязь» стоимостью почти 8 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались двое рецидивистов в возрасте 34 и 36 лет.

Они признались, что сдали похищенное в комиссионный магазин, на мужчин завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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