2020-03-13T16:51:28+03:00
Общество

Писной: В доме на Уфимцева, 10 могут жить пока только шведские семьи

В результате продаж пострадало 150 человек
Дарья Вострикова
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..Фото: Александр Уриевский
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Сегодня, 13 марта, в правительстве Саратовской области на заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков обсудили здание, расположенное на улице Уфимцева, 10 в Саратове (ЖСК «Северный»).

В результате задвоенных и затроенных продаж 83 квартир пострадали 150 семей.

Представители дольщиков заметили, что в рамках уголовного дела по руководителю ЖСК Зайцевой уже определен круг пострадавших, которые могут рассчитывать на компенсации от потенциального инвестора. В ответ на это начальник ГУ МВД по Саратовской области генерал Николай Трифонов предложил прекратить публичное обсуждение уголовных дел, расследование по которым еще продолжается.

Депутат Саратовской областной думы, генеральный директор АО «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной предложил предоставить ему списки пострадавших, чтобы ускорить процесс формирования реестра кредиторов.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поинтересовался, живут ли все семьи в этом доме уже, каким образом поделили квартиры?

- Там только шведские семьи могут жить, если мы понимаем брак как союз мужчины и женщины, там сразу по нескольку, — мрачно пошутил Леонид Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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