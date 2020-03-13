Лучших студентов СГЮА наградили на ежегодной премии «Зачет»

13 Март 2020 2020-03-13T15:53:08+03:00

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В Саратовской государственной юридической академии состоялась торжественная церемония вручения ежегодной студенческой премии «Зачет», главными задачами которой являются поддержка и признание заслуг обучающихся, имеющих особые достижения в области науки, спорта, творчества, волонтерства и наставничества, журналистики, молодежной политики и общественной деятельности.

С 2017 года премия вручается в таких номинациях, как «Научный зачет», «Волонтерский зачет», «Спортивный зачет», «Медиазачет», «Творческий зачет», «Актив зачет», «Тьюторский зачет» и «Лидер года».

В церемонии награждения лучших студентов академии приняли участие врио ректора СГЮА доцент Екатерина Ильгова, заслуженный артист России Михаил Богдасаров, руководитель направления «Наука» редакции «Стратегические цели развития» агентства ТАСС Ирина Мандрыкина, чемпион мира по боксу, выпускник СГЮА Артем Чеботарев, заместитель министра — начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая, директор регионального центра «Молодежь Плюс» Никита Асташкин, преподаватели и сотрудники Саратовской государственной юридической академии.

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С приветственным словом к присутствующим обратилась врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова. «Я искренне благодарю наших студентов и магистрантов за упорство, инициативность, активную жизненную позицию, желание развиваться и становиться лучше, умнее, образованнее, а наших преподавателей — за настойчивость, высокий профессионализм и компетентность. Все эти замечательные качества формируют крепкий фундамент перспективного будущего наших выпускников, в котором каждый из вас, несомненно, займет достойное место и внесет свой весомый вклад в развитие нашего города, региона и страны!» — отметила Екатерина Ильгова.

Победителям в номинации «Творческий зачет» награды лично вручил Михаил Богдасаров. Известный артист отметил, что в профессии актера и юриста есть много общего. «И актерам, и юристам очень важно быть честными и открытыми, глубоко вникать в специфику своей профессии. Я очень рад сегодня быть здесь и вручать призы в номинации «Творческий зачет». Ведь любая награда, любая премия вселяет в студента уверенность в свои силы и возможности, дает своеобразный старт в будущее», — поделился впечатлениями артист, который по окончании торжественной церемонии провел творческую встречу для участников праздничного вечера.

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«Для меня большая честь быть признанным лучшим в номинации «Лидер года». Искренне благодарю руководство академии за то, что у каждого нашего студента сегодня есть возможность реализовывать себя в самых различных сферах деятельности. Также хочу сказать спасибо моей команде — профкому обучающихся СГЮА: без их поддержки и помощи вряд ли я был бы удостоен этой высокой награды. Будущим участникам премии «Зачет» желаю никогда не сдаваться, не отступать и не опускать руки! Дорога к мечте всегда сложна и терниста, но студентам академии любые преграды по плечу!» — отметил победитель номинации «Лидер года» Иван Раранский.

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Все студенты, завоевавшие награды в номинациях, традиционно будут рекомендованы к получению именных стипендий.

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ИСТОЧНИК KP.RU