Четыре человека пострадали в столкновении легковушек в Балашовском районе
Троим потребовалась госпитализация
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Сегодня, 13 марта, в селе Репное Балашовского района столкнулся Ford Focus под управлением 41-летнего мужчины и Lada Priora, за рулем которого находился 34-летний гражданин.
По данным портала «ЧП-Саратов», в результате аварии пострадали четыре человека.
Прибывшие сотрудники облспаса оказали водителю иномарки помощь на месте и отключили АКБ у транспорта.
Госпитализирован водитель и два пассажира отечественного авто.
На месте также работали медики «скорой помощи». Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU