Четыре человека пострадали в столкновении легковушек в Балашовском районе

13 Март 2020 2020-03-13T16:46:24+03:00

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Сегодня, 13 марта, в селе Репное Балашовского района столкнулся Ford Focus под управлением 41-летнего мужчины и Lada Priora, за рулем которого находился 34-летний гражданин.

По данным портала «ЧП-Саратов», в результате аварии пострадали четыре человека.

Прибывшие сотрудники облспаса оказали водителю иномарки помощь на месте и отключили АКБ у транспорта.

Госпитализирован водитель и два пассажира отечественного авто.

На месте также работали медики «скорой помощи». Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU