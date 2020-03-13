В уборке Саратова участвуют порядка 200 единиц техники

13 Март 2020 2020-03-13T16:42:38+03:00

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Саратов благоустраивают и очищают после зимы, ведь по поручению главы города Михаила Исаева масштабную уборку нужно завершить до майских праздников.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в день порядка 100 единиц техники и 120 рабочих МБУ «Дорстрой» выходят на работу, которая ведется круглосуточно. Трудятся свыше 120 единиц техники и около 150 человек МБУ «Служба благоустройства города». Завершить основной объем нужно до конца марта.

Также идут работы по граблению и аэрации газонов в саду Радищева, на въезде в поселок Юбилейный и т. д., ремонтируют дороги, очищают остановки, убирают зеленые зоны, красят ограждения, вывозят мусор из города.

У МБУ «Дорстрой» появился свой аккаунт в социальной сети Instagram, куда жители также обращаются с просьбой оказать содействие в благоустройстве той или иной территории. В ближайшее время у «Службы благоустройства города» появится аналогичная страница в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU