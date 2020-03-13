Завтра в Саратове будет туман и мокрый снег

13 Март 2020 2020-03-13T15:12:33+03:00

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В ночь на 14 марта и днем в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, возможен туман с видимостью 500-1000 метров.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9м/с, ночью его порывы достигнут 15 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до +4+6 градусов, ночью ожидается +1+3 градус и возможно, будет слабый дождь.

Утром и днем 14 марта будет дождь и мокрый снег, выпадет до 15 и более миллиметров осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU