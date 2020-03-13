Завтра в Саратове будет туман и мокрый снег
Ночью будет дуть сильный ветер
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В ночь на 14 марта и днем в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, возможен туман с видимостью 500-1000 метров.
Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9м/с, ночью его порывы достигнут 15 м/с.
Днем столбик термометра поднимется до +4+6 градусов, ночью ожидается +1+3 градус и возможно, будет слабый дождь.
Утром и днем 14 марта будет дождь и мокрый снег, выпадет до 15 и более миллиметров осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU