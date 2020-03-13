2020-03-13T15:07:25+03:00
Происшествия

В Краснокутском районе трое парней угнали Lada Kalina

Юношей задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Краснокутского района раскрыла угон автомобиля Lada Kalina из гаража, расположенного в селе Карпенка Краснокутского района. Известно, что ключи от легковушки находились в двери.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, машины лишился 30-летний мужчина.

Вчера, 12 марта, предполагаемых преступников задержали, ими оказались рецидивисты: 21-летний односельчанин потерпевшего, 26-летний саратовец и 25-летний житель села Ждановка.

Машину нашли и передали владельцу под сохранную расписку, злоумышленников задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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