Андрей Воробьев посетил ветерана ВОВ Ивана Журавеля

13 Март 2020 2020-03-13T14:59:56+03:00

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Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьёв (фракция «Единая Россия») продолжает посещать ветеранов Великой Отечественной войны.

В юбилейный год Победы народный избранник Андрей Воробьёв с рабочим визитом посетил ветерана ВОВ Журавеля Ивана Фомича 1926 г.р. Родом он из села Васильевка Полтавской области. Когда началась война, ему исполнилось только 14. Тогда и началось его оккупированное детство. С первых дней в селе была бомбежка. После обстрелов, родную деревню захватили немцы. Жили по строгим правилам, «как на пороховой бочке». В 1943 году немцы объявили об отправке в Германию для работ более 100 подростков, в их числе был и Иван Фомич. Спустя время подростку удалось сбежать из плена и найти штаб русских солдат. 8 марта 1945 года ветеран принял военную присягу и был зачислен стрелком в 222-ой запасной стрелковый полк, где прослужил один месяц и прошел военную подготовку наводчика – артиллериста противотанковой артиллерии. В апреле 1945 года он был направлен в боевую часть 408-го стрелкового полка. Там и началась его боевая служба. Он служил в рядах 2-го Белорусского фронта. Неоднократно участвовал в операциях по наступлению и разгрому фашистских войск. Ветеран до сих пор помнит Салют 9-го мая 1945 года и долгожданный День Победы.

После войны Журавель Иван Фомич продолжил службу в 206 запасном стрелковом полку и в 279 стрелковом полку. С июня 1947 года по ноябрь 1950 года в составе отдельного строительного батальона участвовал в разминировании Ленинграда. В ноябре 1950 года демобилизовался и приехал в город Энгельс, где до 1995 года трудился на заводе имени Урицкого и на предприятии «Трансмаш».

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Иван Фомич Журавель награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями. Имеет звание ветерана труда.

Во время разговора Андрей Воробьёв поблагодарил ветерана за мужество, отвагу и веру в Победу. Парламентарий предложил свою поддержку и помощь. В завершении, народный избранник поздравил ветерана с наступающим 75- летием Победы в ВОВ и вручил подарки.

-С тех пор, как отгремели последние залпы войны, сменилось не одно поколение, но каждый год люди вспоминают Великую Победу, чтят память погибших солдат, чествуют живущих ветеранов и тружеников тыла. Мы благодарны поколению победителей за мужество и стойкость во имя нашего светлого будущего! – сказал Андрей Воробьёв.

ИСТОЧНИК KP.RU