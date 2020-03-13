Забившего до смерти перед 8 марта сожительницу ершовца отправили под стражу

13 Март 2020 2020-03-13T14:50:30+03:00

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В Саратовской области под стражу отправлен 37-летний житель Ершова. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, по версии следствия, преступление произошло вечером 7 марта. Мужчина в квартире дома на улице Мелиоративная поругался со своей 33-летней сожительницей. Он начал бить ее кулаками по голове, а когда потерпевшая упала — ногами по телу.

Женщина в больницу не пошла, утром 8 марта ей стало плохо. Прибывшая «скорая» госпитализировала ее, но 10 марта она скончалась. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Мужчина признал вину и раскаялся. На время расследования уголовного дела он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU