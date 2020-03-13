В Саратовской области ищут девушку с умственной отсталостью

13 Март 2020 2020-03-13T14:32:36+03:00

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В Саратовской области ищут Евгению Богданову из поселка Чернышевск Забайкальского края.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУВД Саратова, гражданка родилась в 2003 году.

Она вышла из дома 14 февраля и до сих пор о ней ничего не известно.

Девушка была одета в куртку бирюзового цвета ниже пояса с капюшоном, спортивные трико темного цвета, черные колготки. Обута в зимние ботинки черного цвета.

Пропавшая может передвигаться попутным транспортом с водителями-дальнобойщиками.

Всех, кто что-либо знает о ней, просят сообщать по телефонам: 8(30265)2-13-08, 8(3022)23-52-61, 8(924)274-74-31.

ИСТОЧНИК KP.RU