2020-03-13T14:03:45+03:00
Происшествия

Мужчина украл у жительницы Саратова украшения и 200 долларов

Гражданина задержали
Дарья Вострикова
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Жительница квартиры на Комсомольской улице в Саратове стала жертвой вора.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, злоумышленник лишил ее золота: кольца, серег, браслета, цепочки, перстня, подвески, а также 200 долларов.

Та заподозрила в преступлении своего знакомого и обратилась с заявлением в полицию.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 30-летний гражданин. Мужчина рассказал, что сдал украшения в ломбард, а деньги потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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