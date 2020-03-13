Мужчина украл у жительницы Саратова украшения и 200 долларов

13 Март 2020 2020-03-13T14:03:45+03:00

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Жительница квартиры на Комсомольской улице в Саратове стала жертвой вора.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, злоумышленник лишил ее золота: кольца, серег, браслета, цепочки, перстня, подвески, а также 200 долларов.

Та заподозрила в преступлении своего знакомого и обратилась с заявлением в полицию.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 30-летний гражданин. Мужчина рассказал, что сдал украшения в ломбард, а деньги потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU