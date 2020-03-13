Мужчина украл у жительницы Саратова украшения и 200 долларов
Гражданина задержали
Изменить размер текста:
Жительница квартиры на Комсомольской улице в Саратове стала жертвой вора.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, злоумышленник лишил ее золота: кольца, серег, браслета, цепочки, перстня, подвески, а также 200 долларов.
Та заподозрила в преступлении своего знакомого и обратилась с заявлением в полицию.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 30-летний гражданин. Мужчина рассказал, что сдал украшения в ломбард, а деньги потратил.
ИСТОЧНИК KP.RU