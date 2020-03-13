Жители Саратовской области не боятся пятницы, 13
Некоторые даже считают этот день самым счастливым в году
Сегодня - пятница, 13Фото: Екатерина Семенова
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Жители Саратовской области не слишком «боятся» даты пятница, 13.
Такой опрос провела официальная группа правительства Саратовской области в соцсети «Вконтакте».
Выяснилось, что подавляющее большинство, почти 65%, считают этот день самым обычным и не придают ему значения.
Для 20% это вообще самый счастливый день в году.
Более 11% респондентов немного опасаются, но все же считают деньо вполне обычным.
Лишь 4% ответили, что в пятницу, 13 стараются не выходить из дома.
Следующая такая дата в 2020 году выпадет на ноябрь.
ИСТОЧНИК KP.RU