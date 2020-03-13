В Саратовской области за неделю взлетели цены на помидоры

13 Март 2020 2020-03-13T14:05:39+03:00

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Минимальный набор продуктов питания в Саратовской области в феврале вырос в цене, по сравнению с январем, на 36 рублей и сейчас составляет 3378,42 руб.

Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, эта сумма меньше, чем в других регионах ПФО. Например, в Нижегородской области за те же продукты придется отдать 3 822,55 рубля, а в Пермском крае — 3 844,51 рубля. Дороже всего продукты для жителей Самарской области — 3 975,46 рубля.

Известно, что индекс потребительских цен на товары и услуги в Саратовской области составил 100,7%, на продовольственные товары — 101,3%, непродовольственные — 100,4%, платные услуги — 100,2%.

Статистики также подсчитали, на какие продукты выросли цены с 2 по 10 марта.

На 1,3% подорожала свинина, 1,2% — молоко, 11,1% — помидоры, 4,6% — яблоки.

ИСТОЧНИК KP.RU