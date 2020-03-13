Саратовские пловцы взяли два золота на отборочных соревнованиях на Кубок России

13 Март 2020 2020-03-13T13:53:07+03:00

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В Пензе с 11 по 13 марта проходят отборочные соревнования на Кубок России по плаванию.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, регион представили Иван Кузьменко, Ангелина Никифорова и Артем Акиньшин.

Первый из них взял золото на дистанции 100 метров, пройденной вольным стилем, вторая выиграл золото в комплексном плавании 400 метров и бронзу за проплытые 50 метров на спине.

Третий спортсмен завоевал серебро на дистанции 200 метров вольным стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU