Саратовские пловцы взяли два золота на отборочных соревнованиях на Кубок России
Состязания проходят в Пензе
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В Пензе с 11 по 13 марта проходят отборочные соревнования на Кубок России по плаванию.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, регион представили Иван Кузьменко, Ангелина Никифорова и Артем Акиньшин.
Первый из них взял золото на дистанции 100 метров, пройденной вольным стилем, вторая выиграл золото в комплексном плавании 400 метров и бронзу за проплытые 50 метров на спине.
Третий спортсмен завоевал серебро на дистанции 200 метров вольным стилем.
ИСТОЧНИК KP.RU