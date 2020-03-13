Трое мужчин в масках и с кувалдой обокрали магазин в Саратове

13 Март 2020 2020-03-13T13:19:59+03:00

Одного из них до сих пор ищут

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В Заводском районе Саратовской области трое мужчин обокрали магазин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, злоумышленники были в медицинских масках, а стекло они разбили кувалдой.

Мужчины унесли из магазина 108 тыс. рублей. На улице их разделили и скрылись. Однако уже утром двое были задержаны. Третьего подозреваемого ищут.

Полиция просит сообщить информацию о подозреваемом

Полиция считает, что к преступлению причастен 34-летний Гарик Манукян. Полиция просит всех, кто мог пострадать от его действий, обратиться в отделение ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU