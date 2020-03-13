Трое мужчин в масках и с кувалдой обокрали магазин в Саратове
Кража из магазина в Заводском районе.
В Заводском районе Саратовской области трое мужчин обокрали магазин.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, злоумышленники были в медицинских масках, а стекло они разбили кувалдой.
Мужчины унесли из магазина 108 тыс. рублей. На улице их разделили и скрылись. Однако уже утром двое были задержаны. Третьего подозреваемого ищут.
Полиция просит сообщить информацию о подозреваемом
Полиция считает, что к преступлению причастен 34-летний Гарик Манукян. Полиция просит всех, кто мог пострадать от его действий, обратиться в отделение ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU