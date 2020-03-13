2020-03-13T13:40:41+03:00
Происшествия

Наркоман из Балакова проведет полтора года в колонии

Мужчина забрал вещество из тайника
Дарья Вострикова
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Суд признал 42-летнего балаковца виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 11 декабря он взял из тайника у кафе наркотик массой 0,32 грамма — «синтетику».

Вещество он хранил при себе, пока его в тот же день не задержали сотрудники полиции.

Теперь мужчина проведет полтора года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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