Приставы принудили жителя Вольского района выплатить более 80 тыс. рублей морального вреда

13 Март 2020 2020-03-13T12:20:12+03:00

С таким требованием в суд обратились трое пострадавших

Изменить размер текста: A A

На исполнении в Вольском районном отделе судебных приставов находилось производство о компенсации морального вреда.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, с таким требованием в суд обратились трое потерпевших.

Мужчина должен был выплатить им более 80 тыс. рублей. Должник знал о возбуждении производства. Его вызвали на прием, вручили требование об уплате задолженности и предупредили о последствиях невыплаты.

После этого спустя несколько дней деньги были перечислены.

ИСТОЧНИК KP.RU