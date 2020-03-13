2020-03-13T12:20:12+03:00
Происшествия

Приставы принудили жителя Вольского района выплатить более 80 тыс. рублей морального вреда

С таким требованием в суд обратились трое пострадавших
Дарья Вострикова
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На исполнении в Вольском районном отделе судебных приставов находилось производство о компенсации морального вреда.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, с таким требованием в суд обратились трое потерпевших.

Мужчина должен был выплатить им более 80 тыс. рублей. Должник знал о возбуждении производства. Его вызвали на прием, вручили требование об уплате задолженности и предупредили о последствиях невыплаты.

После этого спустя несколько дней деньги были перечислены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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