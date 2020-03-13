Приставы принудили жителя Вольского района выплатить более 80 тыс. рублей морального вреда
С таким требованием в суд обратились трое пострадавших
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На исполнении в Вольском районном отделе судебных приставов находилось производство о компенсации морального вреда.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, с таким требованием в суд обратились трое потерпевших.
Мужчина должен был выплатить им более 80 тыс. рублей. Должник знал о возбуждении производства. Его вызвали на прием, вручили требование об уплате задолженности и предупредили о последствиях невыплаты.
После этого спустя несколько дней деньги были перечислены.
ИСТОЧНИК KP.RU