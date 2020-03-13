Володин: Дорогу к микрорайону «Ласточкино» можно построить к концу июня

13 Март 2020 2020-03-13T13:06:18+03:00

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Фрагмент интервью председателя ГД РФ Вячеслава Володина областному ТВ опубликован на региональном саратовском сайте ВГТРК.

Здесь речь шла о строительстве дороги в микрорайон Ласточкино. Это станет возможным уже предстоящим летом.

- Когда мы говорим про наши микрорайоны Саратова, порядка 12 микрорайонов являются проблемными. Где нет социальной инфраструктуры.

Школы, больницы, поликлиники, садика, дорог, как в «Ласточкино», подъездных путей. Школа тоже там нужна. Вопрос кому? Вот почему это произошло? Это произошло, потому что, когда принимали это решение, абсолютно не думали. Те, кто эти решения напринимал, они создали проблемы, которые сейчас мы вынуждены решать, оборачиваясь назад, вместо того, чтобы развиваться и смотреть на перспективы. С «Ласточкино» еще хуже. 40% жителей микрорайона — это переселенцы.

Из Заводского района, из других районов Саратова. Из аварийных домов. И по другим программам переселяли. Место кто выбрал? Городские власти. Запустили проект переселения кто? Городские, областные власти. А почему нет инфраструктуры? А почему нет социальной инфраструктуры?

Пока там не было домов, ну возьмите, устройте общественное слушание, обсуждение. Что происходит? С теми же махинациями с землей в Солнечном-2, в 11 микрорайоне мы столкнулись. Почему? Потому что квартиры продали, а школы нет. А школа переполнена. Вместо 1,1 тыс. учеников в «Солярисе» уже более 2 тыс. посещают. Такая же ситуация в «Авроре», - рассказал Володин.

Корреспондент поинтересовалась, принято ли решение по строительству дороги в микрорайон Ласточкино.

- Средства найдены. Считаю, что можно будет где-то в конце июня дорогу построить. За май-июнь. Средства поступят в течение марта — начала апреля в регион. Это средства не из федерального бюджета, они будут направлены в бюджет Саратовской области. Но за счет этих средств можно будет этот вопрос решить. И мы договорились, что сейчас должна быть подготовлена проектно-сметная документация по реконструкции и капитальному ремонту дороги в микрорайоне «Ласточкино». И дальше уже только общественный контроль, чтобы все было сделано качественно, — отметил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU