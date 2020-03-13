В Хвалынске мужчина под видом школьницы развратил девочку

13 Март 2020 2020-03-13T14:11:58+03:00

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В Хвалынске Саратовской области вынесен приговор педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 28-летнего мужчину признали виновным в развращении девочки.

Установлено, что в ноябре 2018 года он в соцсети познакомился с 12-летней девочкой. Причем мужчина использовал женский псевдоним и фотографию сверстницы, чтобы усыпить бдительность подростка.

Позже он попросил номер телефона девочки и начал отправлять СМС-сообщения сексуального содержания. Однако когда начались звонки, она попросила их прекратить. Несмотря на обещания пожаловаться в полицию, мужчина продолжал присылать непристойные письма. В середине декабря потерпевшая рассказала обо всем своей бабушке, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Мужчина не признал вину и выдвигал различные версии, но суд вынес обвинительный приговор. Его отправили в колонию общего режима на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU