В Хвалынске мужчина под видом школьницы развратил девочку
В Хвалынске Саратовской области вынесен приговор педофилу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 28-летнего мужчину признали виновным в развращении девочки.
Установлено, что в ноябре 2018 года он в соцсети познакомился с 12-летней девочкой. Причем мужчина использовал женский псевдоним и фотографию сверстницы, чтобы усыпить бдительность подростка.
Позже он попросил номер телефона девочки и начал отправлять СМС-сообщения сексуального содержания. Однако когда начались звонки, она попросила их прекратить. Несмотря на обещания пожаловаться в полицию, мужчина продолжал присылать непристойные письма. В середине декабря потерпевшая рассказала обо всем своей бабушке, которая и обратилась в правоохранительные органы.
Мужчина не признал вину и выдвигал различные версии, но суд вынес обвинительный приговор. Его отправили в колонию общего режима на три года.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU