Сотрудника психбольницы в Энгельсе наказали за записи в журнале карандашом

13 Март 2020 2020-03-13T11:32:11+03:00

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В Энгельсе прокуратура организовала проверку учета и хранения прекурсоров наркотических средств.

- У ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница» есть лицензия на оборот наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, а также культивированию наркосодержащих растений. Выяснилось, что ответственное лицо вело журнал регистраций с исправлениями, которые не заверялись, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Также оказалось, что записи в журнале велись простым карандашом, а не как положено шариковой ручкой.

Прокурор внес в адрес главврача психбольницы представления. Виновника привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU