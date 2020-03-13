Сотрудника психбольницы в Энгельсе наказали за записи в журнале карандашом
В Энгельсе прокуратура организовала проверку учета и хранения прекурсоров наркотических средств.
- У ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница» есть лицензия на оборот наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, а также культивированию наркосодержащих растений. Выяснилось, что ответственное лицо вело журнал регистраций с исправлениями, которые не заверялись, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Также оказалось, что записи в журнале велись простым карандашом, а не как положено шариковой ручкой.
Прокурор внес в адрес главврача психбольницы представления. Виновника привлекли к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU