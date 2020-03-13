Житель Балашова требует запретить итальянцам приезжать на макаронную фабрику

13 Март 2020 2020-03-13T11:29:20+03:00

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Житель Балашова Саратовской области Константин Андреев просит запретить въезд жителям Италии.

На портале Change.org он создал петицию: «Приостановить приезд итальянцев на макаронную фабрику в Балашов из-за угрозы коронавируса».

- Нам необходимо сделать все, что зависит от нас, чтобы предотвратить массовое распространение этого вируса в нашей стране, области и городе. Очевидно, что самая разумная стратегия в этом случае — это стратегия действий на опережение, — написал Андреев в петиции.

Он отметил, что Италия сейчас один из главных источников вируса и именно оттуда чаще всего в Россию приезжаю заразившиеся.

- Еще вчера нам нужно было позаботиться о том, чтобы оградить нашу территорию от посещения теми, кто приезжает из Италии. Однако на предприятие «МакПром» г. Балашов Саратовской области продолжают регулярно приезжать итальянские специалисты для работы по настройке нового оборудования. Руководство ООО «МакПром» можно понять — любые задержки с введением оборудования в эксплуатацию будут выливаться для них в немалые суммы. Однако, когда на кону деньги или жизни людей, то, кажется, выбор здесь должен быть очевиден. Да и те деньги, которые придется потратить на всевозможные меры по борьбе с вирусом, если он к нам все же придет, несопоставимы с теми суммами, на которые нужно решиться сегодня, — уверен автор петиции.

Он призвал руководство предприятия проявить сознательность и поставить социальную ответственность выше бизнес-интересов.

Константин Андреев обратился к руководству Балашовского района с требованием о содействии в принятии такого решения.

ИСТОЧНИК KP.RU