Цирк Саратова откроется в декабре

13 Март 2020 2020-03-13T11:01:51+03:00

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Саратовский цирк должен открыть двери для зрителей в декабре 2020 года. Об этом губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил во время посещения объекта.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Радаев осмотрел, как идет реконструкция — рабочие укладывают звукоизоляцию, устанавливают купольное оборудование. Уже смонтированы сиденья.

Планируется в ближайшие дни провести аукцион на окончательную отделку, так называемые чистовые работы.

Работы в цирке идут полным ходом

- Реконструкция цирка ведется уже несколько сезонов, и, к сожалению, она сталкивалась с большими трудностями. Сейчас наконец-то вышли на финишную прямую, финансирование предусмотрено в полном объеме. Но осталось еще много работ — чистовая отделка, а параллельно с ней установка мебели и оборудования. В декабре обновленный цирк должен быть представлен жителям, — заявил Валерий Радаев.

Напомним, заказчиком работ является подведомственное учреждение федерального Минкульта ФГУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», подрядчиком выступает московская компания.

ИСТОЧНИК KP.RU