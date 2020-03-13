2020-03-13T11:01:51+03:00
Общество

Цирк Саратова откроется в декабре

Работы вышли на финишную прямую
Екатерина Семенова
Поделиться:
Валерий Радаев осмотрел саратовский циркВалерий Радаев осмотрел саратовский цирк
Изменить размер текста:

Саратовский цирк должен открыть двери для зрителей в декабре 2020 года. Об этом губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил во время посещения объекта.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Радаев осмотрел, как идет реконструкция — рабочие укладывают звукоизоляцию, устанавливают купольное оборудование. Уже смонтированы сиденья.

Планируется в ближайшие дни провести аукцион на окончательную отделку, так называемые чистовые работы.

Работы в цирке идут полным ходом

Работы в цирке идут полным ходом

- Реконструкция цирка ведется уже несколько сезонов, и, к сожалению, она сталкивалась с большими трудностями. Сейчас наконец-то вышли на финишную прямую, финансирование предусмотрено в полном объеме. Но осталось еще много работ — чистовая отделка, а параллельно с ней установка мебели и оборудования. В декабре обновленный цирк должен быть представлен жителям, — заявил Валерий Радаев.

Напомним, заказчиком работ является подведомственное учреждение федерального Минкульта ФГУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», подрядчиком выступает московская компания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей
За ограбление и кражу у подруги из Саратова мужчина получил 2,5 лет колонии
Володин: Дорогу к микрорайону Ласточкино можно построить к концу июня
Дизайн «Теремка» обсудят с общественным советом театра
В Саратове прошел тренинг Ильи Балахнина
Сотрудника психбольницы в Энгельсе наказали за записи в журнале карандашом
Житель Балашова требует запретить итальянцам приезжать на макаронную фабрику
«Единая Россия» и Минтруд проработают вопрос по упрощению получения инвалидами ТСР
В Саратовской области инспектор колонии пытался пронести заключенному гашиш
Саратовским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов
Жительница Саратова нашла деревяшку в батоне
Цирк Саратова откроется в декабре
Открытый интеллектуальный конкурс РАНХиГС «Экономические таланты»: школьники получили дополнительные баллы для поступления
В Волжском районе Саратова похитителя драгметаллов задерживал СОБР
В Саратове 26 пожарных тушили расселенный барак
На заводе в Саратове работников проверяют тепловизором на коронавирус
Саратовцам предлагают сменить заграничные туры на Волгоград, Самару и Воронеж
Уголовное дело о взяточничестве на «Тролзе» передано в суд
В Ивантеевском районе стартовал конкурс Николая Панкова среди городских и сельских библиотек
В Дубках 16-летний подросток забил мужчину в подъезде