В Саратове 26 пожарных тушили расселенный барак
Горел дом в Елшанке
Фото соцсетей
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В Ленинском районе Саратова горел расселенный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел в 17:28 на улице Газонная, в поселке Елшанка.
Горел двухэтажный дом, который признан аварийным и уже расселен. Площадь возгорания составила 170 кв. м. Его тушили 26 человек.
Кроме того, вечером в четверг горело бесхозное строение в поселке Горный Краснопартизанского района. На тушение 25 кв. м выезжали пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU