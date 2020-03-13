В Саратове 26 пожарных тушили расселенный барак

13 Март 2020 2020-03-13T10:24:53+03:00

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В Ленинском районе Саратова горел расселенный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел в 17:28 на улице Газонная, в поселке Елшанка.

Горел двухэтажный дом, который признан аварийным и уже расселен. Площадь возгорания составила 170 кв. м. Его тушили 26 человек.

Кроме того, вечером в четверг горело бесхозное строение в поселке Горный Краснопартизанского района. На тушение 25 кв. м выезжали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU