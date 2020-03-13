На заводе в Саратове работников проверяют тепловизором на коронавирус
По утрам на проходной скапливаются очереди
Очередь на проходную. Фото очевидцев
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На одном из крупных нефтеперерабатывающих предприятий в Саратове сотрудников начали проверять тепловизором.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, таким образом выявляют возможные симптомы заболевания коронавирусом.
В связи с этим на проходной предприятия по утрам скапливается очередь.
Напомним, в Саратове пока нет подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU