На заводе в Саратове работников проверяют тепловизором на коронавирус

13 Март 2020 2020-03-13T10:59:38+03:00

По утрам на проходной скапливаются очереди

Изменить размер текста: A A

На одном из крупных нефтеперерабатывающих предприятий в Саратове сотрудников начали проверять тепловизором.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, таким образом выявляют возможные симптомы заболевания коронавирусом.

В связи с этим на проходной предприятия по утрам скапливается очередь.

Напомним, в Саратове пока нет подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU