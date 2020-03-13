2020-03-13T09:36:58+03:00
Общество

Саратовцам предлагают сменить заграничные туры на Волгоград, Самару и Воронеж

Соглашения о взаимном туризме с тремя регионами Саратовская область подписала в Москве
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Председатель комитета по туризму Саратовской области подписала соглашения с тремя соседними регионами Волгоградом, Воронежем и Самарой. Это произошло на международной туристической выставке «Интурмаркет 2020» в Москве. Содержание соглашений пока не известно, но председатель комитета Виктория Бородянская пояснила, что уже «существует ряд хорошо проработанных межрегиональных проектов и подписание соглашений — еще один повод к более тесному сотрудничеству».

- Развитие внутреннего туризма сегодня имеет наиболее важное значение. В свете последних событий — это настоящее спасение для нашей отрасли, — сказал руководитель департамента предпринимательства и торговли Правительства Воронежской области Сергей Корчевников.

По его словам, это отличная возможность для тура выходного дня, «чтобы нам познакомиться с вашим регионом, а вам — с нашим».

- Конечно, прежде всего речь идет о развитии маршрута «Великий волжский путь», который связывает две наших области, — пояснил заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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