В Дубках 16-летний подросток забил мужчину в подъезде

13 Март 2020 2020-03-13T10:01:20+03:00

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В поселке Дубки Саратовского района вечером 11 марта нашли труп. ЧП случилось в подъезде дома на улице Центральная.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле 39-летнего мужчины имелись многочисленные травмы.

Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма живота и груди.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый — 16-летний подросток. Решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU