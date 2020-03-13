В Дубках 16-летний подросток забил мужчину в подъезде
Возбуждено дело
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В поселке Дубки Саратовского района вечером 11 марта нашли труп. ЧП случилось в подъезде дома на улице Центральная.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле 39-летнего мужчины имелись многочисленные травмы.
Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма живота и груди.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый — 16-летний подросток. Решается вопрос о мере пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU