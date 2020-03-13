В Марксовском районе у двухлетнего ребенка начались осложнения после неправильно сделанной прививки

13 Март 2020 2020-03-13T10:00:19+03:00

Нарушения режима после прививки привели к осложнениям у ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Марксовском районе Саратовской области у двухлетнего ребенка начались осложнения после сделанной прививки.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, проверка показала, что медсестра нарушила санитарно-гигиенический режим при внутримышечной инъекции.

ЧП случилось 28 октября 2019 года в ГУЗ СО «Марксовская центральная районная больница» села Приволжская. Осложнения появились уже на следующий день.

Родители обратились в суд и выиграли иск — они взыскали в качестве компенсации морального вреда 25 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU