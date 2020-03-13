В Марксовском районе у двухлетнего ребенка начались осложнения после неправильно сделанной прививки
Родители отсудили у больницы 25 тыс. рублей
Нарушения режима после прививки привели к осложнениям у ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Марксовском районе Саратовской области у двухлетнего ребенка начались осложнения после сделанной прививки.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, проверка показала, что медсестра нарушила санитарно-гигиенический режим при внутримышечной инъекции.
ЧП случилось 28 октября 2019 года в ГУЗ СО «Марксовская центральная районная больница» села Приволжская. Осложнения появились уже на следующий день.
Родители обратились в суд и выиграли иск — они взыскали в качестве компенсации морального вреда 25 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU