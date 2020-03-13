2020-03-13T09:57:06+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина до смерти забил уснувшего в Новогоднюю ночь гостя

Он разозлился, что тот лег спать на постель в грязной одежде
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова будут судить 62-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь на Новый год мужчина отмечал праздник со своей сожительницей и 47-летним приятелем в квартире дома на Ново-Астраханском шоссе.

Около полуночи он вышел в магазин, предупредив гостя, который был неопрятно одет, чтобы тот не ложился на постель. Однако вернувшись, увидел, что тот проигнорировал требование и спит на кровати.

Мужчина стащил его на пол и принялся избивать руками и ногами по голове и телу. Потом они помирились и сели за стол. Впоследствии 47-летний гость уснул на полу и под утро скончался. Проснувшиеся хозяева обнаружили труп и вызвали полицию и скорую помощь.

Свою вину 62-летний мужчина признал и раскаялся. Он был арестован, и сейчас дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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